«Билеты раздавали бесплатно»: Татьяна Тарасова со скепсисом отнеслась к ледовому шоу Загитовой

Татьяна Тарасова заявила, что билеты на новое шоу Загитовой раздают бесплатно. Об этом она рассказала Sport24.ru.

Фигуристка Алина Загитова недавно анонсировала новое ледовое шоу «Ассоль». Премьера состоялась в Санкт-Петербурге 27 июня. По словам заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, она не видела творение Загитовой, но слышала, что дела у фигуристки идут плохо.

«Читала, что билеты идут очень тяжело, два шоу из пяти сняли. Честно, впервые слышу, чтобы на такое дорогостоящее мероприятие их раздавали бесплатно. Там же есть исполнители, которые стоят больших денег. На моей памяти, это первый подобный случай», — рассказала она.

При этом Тарасова уверена, что с постановкой Загитовой помогали профессиональные хореографы.

«Уверена, что не она сама его ставила. У нее был хореограф, который этим занимался. Она не балетмейстер, просто оно названо ее именем», — добавила она.

Тренер также отказалась давать советы Загитовой, так как не посещала ее шоу.

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