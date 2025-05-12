Возлюбленная футболиста Андрея Аршавина снялась с их подросшей дочерью. Анна Петрушина опубликовала в соцсетях фотографии с ребенком на руках.

Избранница спортсмена поделилась публикацией в важный для себя день.

«Лучший день рождения в моей жизни», – написала женщина.

Анна позировала на снимке в коротком наряде и в светлой куртке. На ее руках была дочь в белом костюмчике с шапочкой на голове. Подписчики отметили, что возлюбленная Андрея выглядит стильно и смогла быстро восстановить стройную фигуру.

Свой день рождения Петрушина праздновала в ресторане в Санкт-Петербурге. Подробностей она не раскрыла и не стала публиковать фото с Аршавиным.

Напомним, что об их романе стало известно летом прошлого года. Тогда в прессе появились фото девушки с округлившимся животом. Она была рядом с Андреем на отдыхе в Сочи. В конце августа выяснилось, что женщина родила дочь, которой дала имя Ева. Аршавин подтвердил, что у него действительно появился ребенок. Он делился кадрами с детской коляской в парке, который располагается недалеко от тренировочной базы «Зенита».

Ранее мы писали о том, что экс-жена Аршавина Алиса Казьмина показала лицо после финальной операции на носу.