Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина показала лицо после финальной операции на носу

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина показала лицо после финальной операции на носу. Напомним, что несколько лет модель старалась практически не появляться на публике, но сейчас вновь зажила полноценно.

Блогерша делилась, что лишилась носа из-за аутоиммунного заболевания. Врачи разводили руками и не знали, как помочь Алисе. Однако один специалист все же решился на хирургические вмешательства, которые восстановили женщине прежнюю внешность.

Хирург Денис Агапов на своей странице в социальной сети опубликовал видео, в котором показал, как сейчас выглядит Казьмина после 13-ти операций.