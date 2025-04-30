Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина показала лицо после финальной операции на носу
© Кадр из программы "Судьба человека" на канале "Россия 1"
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина показала лицо после финальной операции на носу. Напомним, что несколько лет модель старалась практически не появляться на публике, но сейчас вновь зажила полноценно.
Блогерша делилась, что лишилась носа из-за аутоиммунного заболевания. Врачи разводили руками и не знали, как помочь Алисе. Однако один специалист все же решился на хирургические вмешательства, которые восстановили женщине прежнюю внешность.
Хирург Денис Агапов на своей странице в социальной сети опубликовал видео, в котором показал, как сейчас выглядит Казьмина после 13-ти операций.
«Я еще не думала, насколько это все затянется. Но хотелось вернуть свою утраченную красоту и преобразить внешность. В какой-то момент я поняла, что нужно просто ждать и мне уже хотя бы просто нос», - поделилась Алиса.
Напомним, что не так давно модель не только восстановила нос, но и помирилась с бывшим мужем. После расставания Аршавин отказывался от общения с Казьминой и их общей дочерью Есенией. Однако в этом году стало известно, что футболист начал вновь сближаться с наследницей.
Ранее Алиса Казьмина заявила, что пошла бы на свидание с Андреем Аршавиным.