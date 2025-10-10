Возлюбленная Андрея Аршавина, родившая от него дочь, подала на футболиста в суд для взыскания алиментов

Возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Анна Петрушина подала иск в суд, чтобы взыскать с него алименты на дочь. Как сообщает Telegram-канал Mash на спорте, так девушка хотела помочь избраннику уменьшить платежи бывшей гражданской жене Юлии Барановской.

Анна является нынешней возлюбленной спортсмена, с которой он живет и воспитывает дочь, рожденную в августе прошлого года. 10 октября стало известно, что Петрушина обратилась в суд, чтобы взыскать с Аршавина алименты на ребенка, и ее иск удовлетворили. Согласно решению суда, Андрей обязан отдавать девушке четверть своего дохода, а следовательно — теперь футболист будет меньше денег перечислять другим своим детям.

Отметим, что футболист – многодетный отец. Троих наследников от него родила телеведущая Юлия Барановская. Они не состояли в официальном браке, а в 2012 году со скандалом расстались. Причиной стали измены Аршавина. От Юлии он ушел к модели Алисе Казьминой. От нее у него есть дочь Есения. С девочкой Андрей долгое время не поддерживал отношения и только в 2024 году стал вновь общаться с ней и ее мамой.

О нынешнем романе спортсмен предпочитает не рассказывать. Известно, что на Анне Андрей пока не женат.

