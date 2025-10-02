«Годовая зарплата может составлять до 90 млн»: Виталий Бородин высказался о решении Андрея Аршавина урезать алименты

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал иск футболиста Андрея Аршавина к ведущей Юлии Барановской и его решение урезать алименты. Он раскрыл доходы спортсмена и заявил, что тот «пытается сэкономить на собственных детях».

Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Бородина.

«Любопытное заявление поступило в Савёловский районный суд Москвы. Экс-футболист Андрей Аршавин, некогда гремевший на европейских стадионах, подал иск к Юлии Барановской. Речь не о воспитании общих детей, а о деньгах. О снижении размера алиментов», - написал глава ФПБК.

Он отметил, что годовые контракты Аршавина исчислялись миллионами, если не миллиардами. Дополнительно были рекламные контракты с известными брендами. Бородин подчеркнул: «тогда денег хватало на все», в том числе обеспечение будущего детей.

«После завершения карьеры в 2018 году Аршавин не пропал. Он — спортивный комментатор на «Матч ТВ», ведёт шоу на YouTube. Также он замгендиректора «Зенита» — по нашим данным, его годовая зарплата может составлять до 90 млн. ₽ в год! Получается, что человек пытается сэкономить на собственных детях. Снижение алиментов — вопрос амбиций и желания сохранить привычный уровень личного комфорта», - заключил глава ФПБК.

Ранее бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина сообщила, что футболист заставил женщину, с которой живет, подать на алименты. Она уверена: это сделано, «чтобы деньги оставались в семье».