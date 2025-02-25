«Вот и выходите, девки, замуж»: Кержаков заявил на экс-супругу Тюльпанову в полицию из-за угроз

Модель и блогерша Милана Тюльпанова рассказала, что ее вызвали в полицию из-за угроз Александру Кержакову. Футболист написал заявление на бывшую супругу. Подробности конфликта сообщает Kp.ru.

Тюльпанова опубликовала в соцсетях фото повестки и объяснила ситуацию.

«В очередной раз на Милану Вадимовну было написано заявление об угрозах бывшему, так сказать родственнику. Вот и выходите, девки, замуж», – поделилась женщина.

Пользователи Сети обратили внимание, что Милану вызвали к правоохранителям 14 февраля, когда многие отмечают День всех влюбленных. Журналисты связались со звездой, но она не смогла объяснить, какой повод дала для вызова в полицию.

«От любви до ненависти один шаг», – заявила женщина и остановила разговор.

Напомним, что бывшие супруги много лет скандалят после громкого расставания. Не так давно Милана показала скриншот о выплаченных алиментах, в которых фигурировала сумма – 1 рубль. Кержаков объяснил ситуацию и показал скриншот, на котором была сумма 85 тысяч рублей, а следом шел перевод в 1 рубль с объяснением, на что он переводит деньги. Мужчина обвинил экс-возлюбленную во лжи.

Ранее мы писали о том, что на сторону Тюльпановой встал ее брат. Он заступился за сестру и объявил Кержакову войну.