ЗАБИВАЕМ
Опубликовано 20 апреля 2025, 18:42
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«Весеннее обострение взяло верх»: Евгения Медведева кардинально сменила имидж

25-летняя Евгения Медведева сделала короткую стрижку и кардинально преобразилась.
«Весеннее обострение взяло верх»: Евгения Медведева кардинально сменила имидж

© Starface.ru

Фигуристка Евгения Медведева решила кардинально сменить имидж и избавилась от длинных волос, которые отращивала несколько лет. 25-летняя спортсменка сделала короткую стрижку и показала результат в личном блоге.

«Весеннее обострение взяло верх», — прокомментировала Евгения свое решение.

Вместе с Медведевой с салон красоты отправилась чемпионка России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева. Она попробовала отговорить подругу от кардинальных перемен, но Евгения была полна решимости.

В итоге Елизавета сняла на видео, как мастер отрезает длинные волосы и делает спортсменке аккуратное каре и пышную укладку в ретро стиле.

«Посмотрим на следующий день, когда я сама буду укладываться», —сказала после стрижки Медведева.

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее сбежавший из России блогер Даня Милохин заявил, что у него были близкие отношения с Евгенией Медведевой во время участия в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Евгения Медведева
стрижка
прическа
стиль
новости шоу-бизнеса
фигурное катание
спорт