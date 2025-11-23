Валерий Газаев ошарашен диагнозом футболиста Евгения Алдонина. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газаев прокомментировал новости о раке желудка экс-подопечного Евгения Алдонина. Футболист был в составе этой команды с 2004 по 2013 год.

«Я, как и все остальные, ошарашен этим известием. Узнал, что Женю уже прооперировали. Теперь предстоит лечение… Очень грустно, но я желаю Евгению не терять веру в себя, в докторов», — заявил Газаев.

Тренер пожелал скорейшего выздоровления футболисту и пообещал помочь ему.

«Женя, держись! Мы же все держим за тебя кулаки! Поможем», — добавил он.

Напомним, о диагнозе Евгения Алдонина стало известно на днях. Последний раз на публике футболист появлялся в апреле 2025 года. Сейчас на его лечение собирает деньги Российская Премьер-Лига.

Ранее мы писали о том, что Евгений Алдонин больше года борется с раком.