«Пережил несколько операций»: Евгений Алдонин больше года борется с раком

Футболист Евгений Алдонин, о тяжелом заболевании которого стало известно 22 ноября, борется с раком поджелудочной железы уже больше года.

Бывший муж Юлии Началовой до последнего не хотел выносить на публику свой диагноз, однако у него не осталось выбора из-за необходимости дорогостоящего лечения.

«Алдонин пережил несколько операций, но болезнь еще не отступила: у 45-летнего экс-полузащитника ЦСКА и капитана сборной России — рак поджелудочной железы. Диагностировали онкологию Евгению больше года назад. Впереди — продолжение дорогостоящего лечения, новые операции и надежда на выздоровление», - написал спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Он призвал футбольное сообщество помочь Евгению и его семье. В настоящее время Алдонину требуется длительное лечение.

«На плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь», —говорится в сообщении Telegram-канала «Мир Российская Премьер-Лига».

Шесть лет назад не стало известной артистки Юлии Началовой. У звезды осталась дочь от футболиста Евгения Алдонина — Вера, которой на тот момент было всего 12 лет. Сейчас наследница исполнительницы «Герой не моего романа» уже окончила школу и поступила в театральный вуз. Девушка призналась, что до сих пор не смирилась с потерей мамы.