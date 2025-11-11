«В серьезных соревнованиях мы не принимаем участие»: Роднина назвала фигурное катание шоу-бизнесом

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что фигурное катание превратилось в шоу-бизнес. Этому способствовало появление программы «Ледниковый период», считает депутат Госдумы.

Ее мнение узнал Kp.ru.

«В последние три года - это точно шоу-бизнес. Потому что мы в серьезных соревнованиях не принимаем участие», - сказала Роднина.

По ее словам, «у нас такой вид спорта», что можно делать соревнования разного формата, шоу и показательные выступления. Но все требует дополнительной раскрутки.

«А в последнее десятилетие еще и Первый канал со своими «Ледниковыми периодами» поспособствовал. И теперь народ не всегда четко определяет, где соревнования и какие там требования, а где вот эти «ледниковые периоды», где каждая домохозяйка может одеть коньки, выйти и кататься», - добавила Роднина.

Парламентарий считает, что это, с одной стороны, привлекает больше людей и вызывает интерес, но, с другой, приводит к потере ориентиров. Также Роднина подчеркнула: фигурное катание свелось к женскому одиночному катанию, хотя прежде оно было преимущественно парным. Причем, считает депутат, его «женским-то не назовешь - там в основном юношеское и детское фигурное катание».

