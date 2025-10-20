«Я там что, какую-то неправду сказала?»: Ирина Роднина ответила на критику ее слов о пенсиях в России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на критику ее слов о пенсиях в России. В разговоре с Sport24 депутат Госдумы заявила, что не понимает негативной реакции общественности, поскольку она сказала правду.

«Я не поняла такую реакцию. Просто надо же подогревать. Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет. Я никак на это не реагировала. Знаете, сколько всего про меня говорят с 1969 года, когда я только первый раз на пьедестал встала? Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово «пенсия» вызывает у всех такую реакцию», — отметила Ирина Роднина.

Напомним, фигуристка оскандалилась в августе этого года, когда пристыдила россиян, жалующихся на маленькую пенсию. Ирина Роднина заявила, что в стране и так «достаточно льгот и послаблений» для пенсионеров. Олимпийская чемпионка обратила внимание на то, что граждане должны сами создавать условия для достойного существования, и низкие пенсии — не заслуга государства.

«Справедливы ли современные пенсии? <…> Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — высказалась депутат Госдумы от партии «Единая Россия».

Слова 76-летней Ирины Родниной возмутили не только простых граждан, но и публичных персон. Так, певица Вика Цыганова предложила спортсменке пожить на 20 тыс. рублей в месяц. Актриса Яна Поплавская потребовала исключить фигуристку из Госдумы: «Она смеет тыкать в нос россиянам за то, что они недовольны маленькой пенсией. <…> Она это говорит тем, кто всю жизнь пахал за эту пенсию, порой очень тяжелым трудом!»

Ранее Яна Поплавская возмутилась, что уехавшая из России певица Алла Пугачева получает пенсию около 67 тыс. рублей, в то время как ее соотечественники – меньше 30 тысяч: «Это вопрос закона, а не справедливости, которой нет как таковой».