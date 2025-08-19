Уровень не для него: Аршавина заметили в ресторане с виски после отказа играть за «Амкал»

Футболиста Андрея Аршавина заметили в ресторане в Москве с виски и кальяном. Известно, что на днях спортсмен отказался играть за клуб «Амкал».

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Аршавин не согласился выступать за медийный клуб в розыгрыше Кубка страны по футболу. Спортсмен объяснил, что это не его уровень, а физическая форма далека от идеала.

Однако источник пишет, что есть и другая причина отказа. Дело в долгом оформлении Аршавина: его трансферный сертификат находится в Казахстане, потому регистрация в «Амкале» могла бы занять до недели, а матч у клуба состоится уже сегодня.

В публикации также говорится, что Аршавин любит посещать один ресторан в Москве. Нередко его видят в компании девушки – Анны Петрушиной.

Ранее ведущая Юлия Барановская вспомнила, как Аршавин «поздравил» ее с рождение дочери, подарив гол.