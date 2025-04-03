Юлия Барановская напомнила фанатам о голе, который Аршавин «подарил» ей за дочь

Российская ведущая Юлия Барановская вспомнила, как бывший муж Андрей Аршавин «поздравил» ее с рождением дочери. Сделала она это публично, в социальных сетях.

Яна Барановская появилась на свет 3 апреля 2008 года. В этот день ее отец играл за футбольный клуб «Зенит» в четвертьфинальном матче кубка УЕФА против немецкого «Байера» и забил гол. После взятия ворот российским спортсменом комментаторы восторженно заявили, что тот только что сделал жене «подарок» за дочь.

«Да здравствует Юля Аршавина! Родила вначале сына, а теперь и дочь. А Андрей подарил гол», — прозвучало в эфире.

Именно этот отрывок из телетрансляции и опубликовала Барановская.

«Вот так отмечали день рождения Яночки. Громкой и важной победой „Зенита“», — написала она.

Ранее мы писали о том, что Барановская показала фото с подросшим сыном от Аршавина.