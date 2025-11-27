Упала на лед и была госпитализирована: Роднина высказалась об инциденте с тренером, ударившим фигуристку

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала инцидент в Павловском Посаде в Подмосковье, где пожилой тренер ударил 9-летнюю фигуристку на тренировке. Известно, что спортсменка упала на лед, а затем была госпитализирована.

Президент Федерации фигурного катания Московской области Ирина Роднина рассказала, что в ситуации разбираются правоохранители.

«Сотрудники изъяли все видеозаписи, потому что на них видно, что происходило на катке. И камера снимала все: как она входила в раздевалку и другие моменты. Все это разбирается, поэтому мы не будем мешать проведению расследования», - сказала парламентарий РИА Новости.

Роднина пообещала отреагировать и принять решение, как только оценку произошедшему дадут правоохранители.

Ранее фигурист Евгений Плющенко рассказал, что подал жалобу детском омбудсмену Марии Львовой-Беловой из-за матери фигуристки. Олимпийский чемпион отмечал, что женщина позволяет оскорбления в адрес тренеров и применяет физическую силу к своему ребенку.