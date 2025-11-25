Евгений Плющенко пожаловался Львовой-Беловой на мать 14-летней фигуристки

Фигурист Евгений Плющенко сообщил, что направил жалобу уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой. По словам олимпийского чемпиона, женщина позволяет оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и родителей, а также применяет силу к собственному ребенку.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Плющенко.

«Есть доказательные видеоматериалы с камер и показания свидетелей, включая видеозаписи тренеров, персонал и родителей. Мама-блогер уже состоит на учёте в органах опеки по этому вопросу. Все доказательства нами были собраны и переданы во все соотвествующие органы, включая Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка - Марии Львовой-Беловой, а также в ФФККР. Боюсь даже представить, какой шок испытает общественность, увидев эти материалы», - рассказал Плющенко.

Фигурист отметил, что у Лены «есть прекрасный папа», который очень любит и понимает своего ребенка.

«Он спокойно общается со всем тренерским штабом и никому не приходит в голову его заблокировать… Чтобы постоянно быть с Леной и никуда не отлучаться, он работает у нас в Академии. Папа не раз приходил к нам с Леной с просьбой убрать от них маму-блогера по вышеперечисленным причинам. Все эти факты также зафиксированы», - отметил спортсмен и пообещал своей подопечной и ее отцу поддержку.

Известно, что Ирина Костылева критикует Плющенко и его академию. При этом ее дочь показывает высокие результаты в фигурном катании.

