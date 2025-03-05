«Уехали, не попрощавшись»: одна из сильнейших женщин РФ о встрече с матерью спустя 35 лет

Одна из самых сильнейших женщин России Оксана «Скала» Кошелева рассказала о встрече с матерью, которую не видела 35 лет. Женщина поделилась драматичной историей из жизни в интервью, которое публикует WomanHit.ru.

Звезда силового спорта призналась, что долгие годы искала родительницу. Она ожидала, что их встреча станет радостным событием.

«Меня отобрали у биологической матери после того, как она с отцом совершили ряд преступлений против других людей. <…> Мне было 4 месяца. Когда их конвоировали через реку Лена, мать попыталась сбросить меня в воду», – рассказала спортсменка в интервью изданию «Атмосфера».

Она пояснила, что сотрудник милиции успел ее подхватить. После она попала в детский дом. Через много лет она нашла маму с помощью программы Андрея Малахова. Женщина призналась, что у нее появилось сразу «200 родственников». Многие из них просили помощи, так как знали о ее популярности и заработках.

Оксана рассказала, что их с мамой поселили в гостинице, но женщина не захотела сближаться.

«Я разговаривала только с Олей. Она, как и я, тоже была брошена этой семьей. <…> Утром — стук в дверь. Стоит Оля и спрашивает: „Ты не знаешь, где наши?“ Оказалось, что мать и младшие сестры просто уехали, не попрощавшись», — объяснила звезда.

Спортсменка звонила родственникам, но они не стали брать трубку. Тогда она решила больше не искать встреч.

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