«Ей сложно»: сестра Жанны Фриске с дочерью переехала к оставшейся одной матери

Сестра Жанны Фриске сообщила, что на некоторое время была вынуждена переехать к родителям вместе с маленькой дочерью. В личном блоге Наталья Фриске рассказала, что она временно живет с матерью, поскольку ей необходима помощь.

По словам сестры певицы, она с двухлетней дочерью Луной на время остановилась в квартире родителей с целью помочь маме с уборкой, и чтобы той «не было скучно одной». Наталья Фриске отметила, что ее отец уехал из России и на данный момент еще не вернулся домой.

«Мой папа уехал в Дубай. И мы решили переехать, чтобы маме одной не было скучно, и заодно помочь ей убраться в доме. Одной ей сложно поддерживать порядок. А папа уехал на неопределенный срок. Должен был вернуться сегодня, но не получилось. Надеюсь, что в конце недели прилетит», — поделилась сестра Жанны Фриске.

У экс-солистки группы «Блестящие» есть своя квартира в Реутове. По словам Натальи Фриске, она специально подбирала недвижимость недалеко от дома родителей, чтобы чаще к ним приезжать.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Экс-солистке «Блестящих» диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. После смерти артистки ее сын остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым, который, как утверждают родители и сестра Жанны Фриске, запрещает им видеться с мальчиком.

Ранее мы писали о том, что отец Жанны Фриске рассказал, могла ли его дочь умереть от ЭКО.