У живущей за границей Елены Исинбаевой обнаружили недвижимость в России почти на 130 млн рублей

Спортсменка Елена Исинбаева владеет двумя квартирами в Москве, несмотря на то, что уже несколько лет живет за границей. Недвижимость прыгуньи с шестом оценивается почти в 130 млн рублей. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник выяснил, что в 2022 году Елена приобрела квартиру в ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе. Там 120,9 квадрата, и находится она на 20-м этаже. Стоимость такого жилья — 76 млн рублей.

Также Исинбаева давно владеет квартирой в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице. Ее она приобрела еще в 2013 году. Согласно одному из известных сайтов недвижимости, сейчас в жилом комплексе квартиры с площадью чуть более 98,4 квадратов стоят от 52 млн рублей.

Напомним, что Исинбаева живет на острове Тенерифе вместе с мужем, дочерью и сыном. Там у семьи тоже есть свое жилье — таунхаус. Правда, его взяли в ипотеку.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался об уехавшей в Испанию Елене Исинбаевой.