У родителей футболиста Артема Дзюбы нашли недвижимость на миллиард рублей

Семья футболиста Артема Дзюбы владеет недвижимостью, стоимость которой в сумме превышает миллиард рублей. Мать и отец спортсмена имеют несколько роскошных квартир, а вот сам бомбардир на себя ничего не записывает. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, больше всего объектов записано именно на отца Артема. У Сергея Дзюбы есть две квартиры на Мосфильмовской улице общей площадью около 350 квадратов — 600 млн рублей; квартира площадью 38 квадратов в Гольяново — 12,5 млн рублей, а также участок и дом площадью 1200 квадратов в Подмосковье — 350 млн рублей. Кроме того, на Дзюбу-старшего были оформлены еще две роскошные квартиры в Хамовниках, но он их продал в 2023 году.

Что касается матери футболиста Светланы, то ей принадлежит квартира на улице Вавилова с небольшой кладовой — 63,5 млн рублей. До 2023 года у нее была квартира площадью 137 квадратов, но женщина ее продала. Также она избавилась от жилья в районе Новокосино, которым владела вместе с сыном.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал Артема Дзюбу сигмой.