«Сигма, естественно, Артем»: главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал себя скуфом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вышел к журналистам перед игрой со сборной Гренады. Во время конференции он ответил на вопрос, кого считает сигма-боем в команде.

Видеозапись с мероприятия оказалась в распоряжении Telegram-канала Sport Baza. На ней запечатлен фрагмент того, как журналист задает вопрос главному тренеру сборной России.

Карпин, как выяснилось, сам себя к сигма-боям не относит. Он совершенно спокойно заявил, что, скорее всего, является в этой терминологии скуфом.

«Кто из нас с Дзюбой больше сигма-бой? Он на 20 лет младше меня. Я уже… Как это называется? Кроуф, роуф… Скуф! Во, правильно! Я уже скуф. Сигма, естественно, Артем», — заявил Валерий.

Ранее сообщалось, что после ухода из футбольного клуба «Ростов» Карпин приобрел особняк в Эстонии. Его стоимость составляет один миллион евро.