«Комфортнее посидеть дома»: Дмитрий Соловьев раскрыл особенности романа с Диной Авериной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал об отношениях с 26-летней чемпионкой мира по художественной гимнастике Диной Авериной. У спортсменов начался роман во время участия в телепроекте Первого канала «Ледниковый период».

35-летний Соловьев признался, что им с Диной доставляет удовольствие быть публичными людьми, однако посещать многочисленные светские мероприятия вместе они не готовы.

«Нам комфортнее посидеть дома, посмотреть кино и побыть наедине друг с другом», — заявил фигурист в беседе с «Матч ТВ».

Он также отметил, что в их паре нет стремления к тому, чтобы медийная составляющая была на первом месте.

Напомним, в феврале этого года Соловьев сделал возлюбленной предложение, получив в ответ согласие. Бракосочетание спортсменов состоится 7 июля.

Ранее фигурист Александр Энберт поделился подробностями подготовки свадьбы Дмитрия Соловьева и Дины Авериной. По его словам, будет что-то грандиозное, поэтому он планирует подарить жениху и невесте деньги.