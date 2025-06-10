«У меня сейчас травма»: Костя Цзю сообщил, что не в состоянии свободно двигаться

Боксер Константин Цзю сообщил, что не может свободно двигаться из-за травмы. В апреле спортсмену сделали реставрацию правого плеча.

Подробности он рассказал сайту Kp.ru.

Чемпион мира в первом полусреднем весе посетил фестиваль мотокультуры в Верхней Пышме. Боксер проехал на байке, дал автографы. Цзю признался, что сначала не соглашался участвовать в мотопараде.

«Я не боюсь, но у меня сейчас есть травма, и я не до конца восстановился, не в состоянии свободно двигаться. Это небезопасно… Но в итоге договорились, что проеду чисто символически метров двадцать», - поделился спортсмен.

Он добавил, что не хотел ставить под угрозу здоровье в угоду кому-то. В итоге все прошло благополучно. У Цзю получилось даже привстать.

Журналисты узнали, что 10 апреля боксеру сделали реставрацию правого плеча. Раньше врачи «резали», говорит он, сейчас «сделали четыре дырочки», «что-то подкрутили, подшили».

Спортсмен восстанавливается, выполняя специальные упражнения. По словам Цзю, реабилитация проходит довольно быстро. Сейчас он может брать килограммовую гантель.

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