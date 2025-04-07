«Ты не станешь и половиной легенды Гретцки»: хейтеры-русофобы атаковали соцсети Александра Овечкина

6 апреля Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером НХЛ. Нападающего «Вашингтон Кэпиталз» принялись поздравлять во всем мире — особенно достижением хоккеиста гордятся его соотечественники. Однако пользователи-русофобы начали хейтить спортсмена в социальных сетях.

Не всем рекорд Овечкина пришелся по душе. Пока его поздравляют мировые звезды спорта, хейтеры атаковали соцсети Александра. Они пишут оскорбительные сообщения в адрес хоккеиста.

Так, один из пользователей в комментарии на странице Овечкина обвинил Россию в нацизме. При этом сам хейтер публикует изображения с Гитлером, свастикой и т. д. и лозунги в поддержку националистических движений Украины.

Другой хейтер написал, что Александру никогда не стать как Гретцки.

«Ты никогда не станешь и половиной легенды Гретцки. Тебя никогда не будут считать величайшим в хоккее», — отметил он, вызвав в свой адрес массу недовольств от фанатов хоккеиста.

Не смогла удержаться от теплых слов в адрес капитана «Вашингтон Кэпиталз» и Ольга Бузова. Поющая телеведущая напомнила, что Овечкин - ее друг. Также она призналась ему в любви.