«Герой нации!»: Ольга Бузова призналась в любви российскому хоккеисту

Российские звезды принялись поздравлять хоккеиста Александра Овечкина с установлением рекорда в НХЛ. Не смогла удержаться от теплых слов в адрес капитана «Вашингтон Кэпиталз» и Ольга Бузова — поющая телеведущая посвятила ему пост в своем Telegram-канале.

39-летняя телеведущая давно знакома с Овечкиным. Знаменитость поделилась совместными снимками с хоккеистом — на них Ольга и Александр запечатлены на различных мероприятиях.

«Какой ты у нас крутой! Герой нации! Гордость! Спасибо тебе за тебя», — написала звезда.

Экс-супруга Дмитрия Тарасова заявила, что счастлива называть Овечкина своим другом. Помимо этого, исполнительница хита «Мало половин» ждет встречи с женой спортсмена Анастасией Шубской. Бузова уверена: без поддержки супруги Александру было бы сложно установить рекорд. В конце поста Ольга написала коротко: «Люблю».

Александр Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забив 895-ю шайбу во время чемпионата НХЛ.

Напомним, Филипп Киркоров признался, что опоздал на концерт в Кремле из-за просмотра матча с участием Александра Овечкина. Король поп-эстрады также назвал хоккеиста своим другом.