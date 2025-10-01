Татьяна Тарасова раскритиковала уход Камилы Валиевой от Этери Тутберидзе. Об этом сообщает StarHit.

По данным СМИ, Камила Валиева планирует возобновить карьеру после допинг-скандала и дисквалификации. Правда, уже с новым наставником. Фигуристка перешла от Тутберидзе к Светлане Соколовской, которая тренирует в академии Татьяны Навки.

В беседе с журналистами Татьяна Тарасова назвала переход Камилы «плохой затеей» и заявила, что та не сможет достичь высот с другим тренером.

«От Этери Георгиевны спортсмены не уходят. Потому что они у нее остаются для того, чтобы быть лучшими в своем виде. А у тренера, к которому она ушла, нет такого опыта», — заявила Тарасова.

Тарасова предположила, что Валиева возобновляет карьеру ради Олимпиады в 2030 году. При этом она не понимает, зачем Навка взяла на себя такую ответственность.

«Можно говорить только о следующей четерехлетке. Ну и ничего, что ей будет там 24 года. В конце концов, можно будет с этим как-то справиться. Никто не пробовал, они будут первые. Но есть время, мы посмотрим. Это плохая затея, и уж совсем не понимаю, зачем это нужно Тане. У нее хорошее и востребованное шоу, билеты проданы всегда», — заявила тренер по фигурному катанию.

