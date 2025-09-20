«Судьям было неприятно»: Татьяна Тарасова высказалась о скандале с фигуристом Гуменником

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала победу фигуриста из РФ Петра Гуменника в короткой программе на отборочном олимпийском турнире в Пекине. По ее мнению, судьям неприятно было признать лидерство россиянина.

«Думаю, для судей поставить Гуменника на первое место и так было не совсем приятно, но просто больше некого», — сказала Тарасова в комментарии Sport24.

Тренер также добавила, что Гуменник смог хорошо выступить и все выполнил правильно.

Фигурист Петр Гуменник получил за свой прокат 93,80 балла и занял первое место. Второе место досталось спортсмену из Мексики Доновану Каррильо с 84,97 баллами, а замкнул тройку сильнейших французский фигурист Франсуа Пито, набравший 81,24 балла.

После выступления россиянина Гуменника произошел скандал. Спортсмен откатал номер под музыку из фильма «Парфюмер. История одного убийцы», однако Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал отрывок из проката, наложив на него песню «Плакала» украинской группы KAZKA. После обрушившейся критики публикация исчезла.

