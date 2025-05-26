Фигуристка Елизавета Туктамышева впервые прокомментировала сообщения о романе с Петром Гуменником

Фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на слухи о тайном романе с коллегой Петром Гуменником. Она дала понять, что эта информация не соответствует действительности.

Обращение к поклонникам спортсменка опубликовала в личном блоге. Она заявила, что, если бы в ее личной жизни произошли изменения, она бы сообщила о них сама.

«Друзья, в прессе появилась информация, будто у меня роман. Не спешите верить неподтверждённым слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете её из первых уст. Спасибо за уважение и поддержку!» - поделилась Елизавета.

Отметим, что журналисты указывали на близкие отношения Елизаветы и Петра и отмечали, что формирование пар в фигурном катании – далеко не редкость. При этом никаких подтверждающих романтические отношения Туктамышевой и Гуменника фактов не было.

К слову, у Елизаветы и Петра разница в возрасте 5 лет. Спортсмену 23 года, а его коллеге в этом году исполнится 29 лет.

Ранее Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко поцеловались на публике после слухов о романе.