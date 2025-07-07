Шарапову возмутила статья о лучшей теннисистке мира в американской газете

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова раскритиковала американскую газету The Wall Street Journal. Ей не понравился заголовок в статье о действующем лидере рейтинга, теннисистке Арине Соболенко. Она высказалась об этом в соцсетях.

«Что это за заголовок и что это за статья. Вы можете лучше», — написала мировая звезда.

The Wall Street Journal опубликовал материал о белорусской теннисистке под заголовком «Первая ракетка мира бьет так сильно, что тренируется с мужчинами».

Что касается самой Арины Соболенко, то 8 июля в 1/4 финала Уимблдона она сразится с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд.

Напомним, что в 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство российских и белорусских теннисных федераций. Несмотря на это, спортсмены из этих стран могут выступать в турнирах WTA и ATP в нейтральном статусе, но не допускаются к командным соревнованиям — Кубку Билли Джин Кинг и Кубку Дэвиса.

Ранее мы писали о том, что Мария Шарапова снялась вместе с футболистом Дэвидом Бекхэмом.