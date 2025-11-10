Скрывала брак год: Аделина Сотникова впервые рассказала о тайной свадьбе

Фигуристка Аделина Сотникова впервые подтвердила, что вышла замуж за Дмитрия Попко. Намеки спортсменка делала еще летом этого года, но рассказать о тайной свадьбе решилась только сейчас.

В личном блоге Аделина опубликовала кадры, сделанные в ЗАГСе. Оказалось, что церемония состоялась еще год назад, но молодожены предпочли скрыть этот факт от общественности.

«С годовщиной нас, любимый. Двигаемся дальше», - написала Сотникова в Сети.

На кадрах, которыми поделилась фигуристка, она была в облегающем белом свадебном платье. На голове у нее была длинная фата. А жених предпочел надеть черный классический костюм. На снимках также запечатлели маленького сына супругов Адриана.

Отметим, что Аделина долгое время скрывала личную жизнь от поклонников. Она не рассказывала ни о беременности, ни об отце ребенка. Только в 2024 году спортсменка стала откровенничать с фанатами и призналась, что Попко сделал ей предложение.

