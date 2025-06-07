Скандальный хирург Тимур Хайдаров сделал пластическую операцию Евгению Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сделал пластическую операцию у скандального хирурга Тимура Хайдарова. Об этом рассказал в личном блоге сам врач, пояснив, что при работе сохранил харизму 42-летнего спортсмена и его яркую индивидуальность.

«Можно быть многократным чемпионом мира, олимпийским чемпионом, но возрастные изменения, особенно в области лица, не щадят никого», — написал Хайдаров.

Он также опубликовал короткий видеоролик, на кадрах которого предстал «помолодевший» после манипуляций хирурга Плющенко.

Муж продюсера Яны Рудковской был одет в черную футболку и кепку в тон. При этом спортсмен несколько дней не брился, а его глаза выглядели отечными и суженными.

Судя по всему, сам Хайдаров результатом операции остался доволен. Он широко улыбался и всячески подбадривал Плющенко.

При этом звездный врач не раскрыл, что именно сделал с лицом спортсмена и предложил подписчикам угадать самим.

«На видео — ранний результат», — подчеркнул Хайдаров, чтобы предотвратить возможную критику в комментариях.

Ранее Яна Рудковская заступилась за своего сына Александра и ответила на обвинения в том, что заставляет его заниматься фигурным катанием. По словам жены Евгения Плющенко, юный спортсмен сам выбрал лед и на своем увлечении уже в 12 лет заработал на квартиру в Москве.