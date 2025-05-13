Яна Рудковская резко ответила на обвинения в том, что заставляет сына заниматься фигурным катанием

Продюсер Яна Рудковская заступилась за своего сына Александра и ответила на обвинения в том, что заставляет его заниматься фигурным катанием. По словам жены Евгения Плющенко, юный спортсмен сам выбрал лед и на своем увлечении уже в 12 лет заработал на квартиру в Москве.

В Сети неоднократно упрекали родителей Александра Плющенко за то, что они якобы лишают мальчика детства. Фигурист с ранних лет постоянно тренируется и выступает, из-за чего у некоторых сложилось впечатление, что это вовсе не его выбор. После очередного «выпада» в сторону семьи Рудковская не стала молчать. Она опубликовала пост, в котором отметила, что ее сыну самому очень нравится заниматься спортом.

«Саша Плющенко искренне любит лед и фигурное катание. Вырастет и выберет что-то другое? Слова не скажем. Но у любого ребенка с детства должна были дисциплина, которая потом поможет ему в любой области», - заявила Яна в личном Telegram-канале.

По словам продюсера, хобби приносит Александру не только удовольствие, но и деньги. Она подчеркнула — он уже заработал столько денег, сколько нет у многих взрослых людей.

«На квартиру-то он на Патриках уже в 12 лет заработал, а Вы?» - возмутилась Рудковская.

Ранее Яна Рудковская рассказала о домашних скандалах сына Александра.