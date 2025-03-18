Главный тренер сборной РФ по футболу Карпин купил дом в Эстонии за 1 млн евро

Футбольный тренер Валерий Карпин после ухода из «Ростова» приобрел особняк в Эстонии за 1 млн евро. Напомним, что он планирует жить за границей на постоянной основе. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник выяснил, что новое жилье главного тренера сборной России находится на берегу Таллинского залива в деревне Принги. Это туристическое место, которое расположено недалеко от Таллина.

Внутри дома — несколько спален, санузлов, сауна, бассейн, тренажерный зал. В интерьере присутствуют шлифованный камень, дуб и другие натуральные материалы. Всего трехэтажный коттедж занимает 567 квадратов.

К слову, у Карпина, его жены и дочек давно есть эстонское гражданство. Долгое время семья жила в Нарве. Сейчас же они привыкают к Принги. Источник сообщил, что супруга Валерия уже подобрала для себя фитнес-зал, а для детей — детский сад и школу.

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