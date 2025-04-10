Шубская получила кольцо за 24 млн от жены Гретцки после рекордной шайбы Овечкина

Анастасия Шубская получила кольцо за 24 млн от жены Уэйна Гретцки после рекордной шайбы Александра Овечкина. Об этом сообщает зарубежное издание The Athletic.

Александр Овечкин побил мировой рекорд Гретцки, забив 895 шайбу. В хоккее принято: когда спортсмен достигает исторического рубежа, его жене или семье дарят подарок от близких другого легендарного игрока. Так, возлюбленная Уэйна подарила Шубской кольцо с бриллиантом за 24 млн.

«Месяц назад моя жена сказала: «Я не уверена, побьет ли кто‑нибудь рекорд Алекса, но я хочу подарить Анастасии что‑то действительно уникальное». Она выбрала кольцо с восемью бриллиантами для жены Алекса. Традиции передают не только хоккеисты, так делают и семьи с женами», — признался Уэйн.

После рекорда Овечкина его мама дала интервью, в котором затронула брак с Анастасией. Как выяснилось, Татьяна Овечкина считает Шубскую «хорошей женой». Анастасия знает, когда мужа надо поругать, а когда — поддержать. Особенно мать хоккеиста выделяет кулинарные способности Шубской.

«Настя — хорошая жена, отлично понимает Сашу. Когда поругает, когда идет навстречу в каких-то вопросах. Настя замечательно готовит. Потрясающе! Очень вкусно делает всё, что любит Саша. Когда он приходит после матча, то дома всегда есть та еда, которую он обожает. И котлетки, и рубленое мясо, и голубцы, и пельмени, и тефтели», — рассказала Овечкина «Матч ТВ».

Ранее художник Никас Сафронов заявил, что хочет написать портрет Александра Овечкина. Подробности читайте в этой новости.