Художник Никас Сафронов заявил, что хочет написать портрет Александра Овечкина. Об этом сообщает aif.ru.

Александр Овечкин на недавнем матче забил 895-ю шайбу, тем самым побив мировой рекорд. После достижения спортсмена Никас признался, что хотел бы написать его портрет. Художник понимает занятость Овечкина и готов прилететь к нему в США ради совместной работы. По словам Сафронова, ему хватит полтора часа, чтобы понять характер Александра и план дальнейшего сотрудничества.

«При такой занятости нашего героя я бы попросил его выделить мне хотя бы полтора или час времени. А в процессе набросков и общения я бы выяснил, как лучше его изобразить и на каком фоне. И надеюсь по окончанию этот портрет ему понравится. Дело остается за малым: договориться с ним о встрече для выделения мне хотя бы одного сеанса. Я готов прилететь для этого в США, но, если он будет в Москве, я выделю для него время, которое будет ему удобно», — высказался художник.

Никас признается, что Александр вызывает у него уважение. Он считает его патриотичным человеком и талантливым спортсменом. Художник не исключает, что может изобразить Овечкина на хоккейной арене.

«Это может быть хоккейное поле, где играют хоккеисты, а он стоит на переднем плане. Он может захочет быть в спортивном костюме, а может быть и в светском. Мы сейчас пока только фантазируем. Когда наша встреча произойдет, вы все об этом узнаете», — резюмировал Никас.

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