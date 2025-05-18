«Сейчас не до объектов на миллиард рублей»: почему Загитовой отказали в постройке школы в Казани

В Госдуме объяснили, почему Алине Загитовой отказали в постройке школы в Казани. Подробности приводит издание ВсеПроСпорт.

Фигуристке отказали в строительстве центра фигурного катания, так как проект не прошел процесс согласования у руководства Республики Татарстан. Объект должен был расположиться на улице Портовой в Казани и называться ее именем.

Светлана Журова объяснила, почему фигуристке отказали в постройке школы. По словам депутата, сейчас мы живем в непростое время: не то время и не те условия для того, чтобы строить объект за миллиард рублей.

«Если этот проект собирались реализовать за счет бюджета региона, то сейчас такое время, что не до строительства объектов на миллиард рублей. И для страны, и для республики непростой период, есть много других направлений, на которые нужны средства», — собъяснила Журова.

Кроме того, депутат подчеркнула, что в Татарстане много ледовых дворцов, поэтому школа Загитовой могла бы появиться на базе существующего спортивного объекта, который еще не назван ни чьим именем. Для этого фигуристке не придется строить новый спорткомплекс.

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