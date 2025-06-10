«Рука долго еще не будет рабочей»: футболиста Павла Мамаева прооперировали

Жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассказала, что ее мужа прооперировали. Она не стала раскрывать детали, но отметила, что хирургическое вмешательство проводилось на руке.

Спортсмен не делился с поклонниками проблемами со здоровьем, поэтому о его госпитализации стало известно случайно. Супруга Павла проговорилась о его состоянии в личном блоге. Надежда отметила, что в принципе не пьет, но ей захотелось пива, чтобы снять стресс. Оказалось, что она переживала из-за операции Мамаева.

Пока известно лишь то, что хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом. Как Павел чувствует себя сейчас, Санько не рассказала.

«Приехала в баню и решила немного снять стресс. У мужа сейчас операция была, только пришел в себя. Всё прошло хорошо, но рука теперь долго еще не будет рабочей», - отметила Надежда.

Напомним, что Мамаев женился на Санько в 2022 году после расставания с Аланой Мамаевой. По словам супругов, у них в браке абсолютная идиллия, и даже ссорятся они довольно редко. Надежда делилась, что ругаться они могут только из-за детей.

Ранее актриса Светлана Камынина рассказала о здоровье после новости об операции.