«Стою на двух ногах»: звезда «Интернов» рассказала о здоровье после новости об операции

46-летняя актриса Светлана Камынина призналась, что не нуждается в операциях. Ее слова передает The Voice.

10 июня в СМИ появилась новость о проблемах со здоровьем актрисы. Якобы она испытывает боли в коленях, из-за которых не может ходить. Утверждалось, что знаменитость нуждается в операции. Однако сама Светлана опровергла подобный слух. Она отметила, что впервые столкнулась с ложью и клеветой.

«Я сейчас стою на двух ногах, я продолжаю работаю. Я совершенно не выключена из жизни, полностью сохраняю свою функциональность. Никакое эндопротезирование мне не нужно», — пояснила актриса.

Знаменитость намерена «добить» источник, распространивший ложную информацию. Она хочет, чтобы новость о ее самочувствии была удалена.

Ранее звезда «Интернов» Камынина рассказала, что нашла альтернативный источник дохода. Подробности читайте в этой новости.

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