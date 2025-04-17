Рудковская прокомментировала скандал с домогательствами тренера к 16-летней фигуристке Жилиной

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала скандал, который разгорелся после откровений 16-летней фигуристки Вероники Жилиной. Спортсменка рассказала, что тренер Сергей Розанов домогался ее. И супруга Евгения Плющенка поверила девушке, а не хореографу.

В личном Telegram-канале Яна отметила, что поговорила с Вероникой и ее мамой после интервью и убедилась, что они не врут. По ее словам, фигуристка «держится бодро». Рудковская отметила, что девушка не хотела ранее афишировать то, что с ней произошло, так как была совсем маленькой.

«Поступки Сергея омерзительные. Он мне вчера звонил и клялся, что этого не делал, но так как он один раз уже нам с Евгением солгал в очень важном для нас вопросе, и спустя время мы узнали про эту ложь из достоверных источников, я могу сказать, что я Сергею не верю», - заявила Рудковская.

Продюсер подчеркнула, что пять лет помогает Веронике на безвозмездной основе. Она также готова предоставить ей адвоката, если она решит пойти в суд.

Напомним, что Жилина сообщила о домогательствах со стороны тренера во время сборов в Кисловодске. По словам девушки, Розанов настойчиво предлагал ей массаж и приходил к ней в номер с алкогольным напитком. Мама спортсменки рассказывала о неподобающем поведении хореографа по отношению к Веронике, когда ей было только 11 лет.

Ранее стало известно, что актеру Жерару Депардье грозит до пяти лет тюрьмы за домогательства.