Французскому актеру Жерару Депардье грозит до пяти лет тюрьмы по делу о домогательствах. Мужчину обвиняют актрисы, с которыми он участвовал в съемках шесть лет назад. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Кроме пяти лет тюрьмы, актеру грозит штраф до €75 тысяч. Суд занимается рассмотрением жалобы двух женщин 54 и 34 лет – декоратора и ассистента режиссера, которые были членами съемочной группы фильма «Зеленые ставни». Они говорят, что он приставал к ним и говорил «непристойности».

По данным источника, знаменитость опровергает выдвинутые против него обвинения и называет слова женщин клеветой. Адвокат артиста заявил, что суд специально не хочет принимать показания свидетелей, а они могли бы выступить в защиту Жерара.

Отмечается, что 76-летний Депардье жаловался на плохое самочувствие и в зал суда вошел, опираясь на своего защитника Жереми Ассуса. Врачи запретили проводить заседания больше шести часов в день. Напомним, что у актера есть диабет и проблемы с сердцем.

Ранее мы писали о том, что агент Жерара Депардье прокомментировал сообщения о долге актера по микрозаймам в РФ.