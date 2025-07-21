Российской гимнастке Мельниковой запретили выступать под хит «Младший лейтенант»

Российской гимнастке Ангелине Мельниковой запретили выступать на международных соревнованиях под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант». Об этом спортсменка рассказала в своем Telegram-канале.

По ее словам, правила запрещают выбирать для своих номеров иностранную музыку из-за закона об авторских правах. При этом отечественные композиции также подходят не все.

«Экстренно меняем музыку для международных стартов. Вот, например, у меня была «Младший лейтенант», мы ее убираем, и на ее место нужно поставить что-то другое», - разоткровенничалась Мельникова.

Она отметила, что ей в срочном порядке надо выбрать мелодию, которая подойдет по темпу и ляжет на то, что уже есть в нарезке под вольную программу.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях.

Напомним, в 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением, в котором рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что российские сборные потеряли мотивацию, а страна лишилась целого поколения спортсменов из-за отсутствия международных соревнований.