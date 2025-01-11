«Мы потеряли целое поколение спортсменов»: Ирина Роднина выступила с неожиданным заявлением

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что российские сборные потеряли мотивацию, а страна лишилась целого поколения спортсменов из-за отсутствия международных соревнований. Об этом сообщает Sport24.

По мнению фигуристки, так называемые «спортсмены высших достижений» за последние два года окончательно утратили мотивацию. Ирина Роднина отметила, что это произошло, поскольку они перестали участвовать в международных соревнованиях. Более того, олимпийская чемпионка заявила, что в связи с происходящим Россия потеряла целое поколение спортсменов.

«Мотивации у нас больше не стало. <…> Естественно, отсутствуя на соревнованиях, мы потеряли часть поколения, а, может, и целое поколение. <…> Поколение последних 4—5 лет оказалось без соревнований. Если лидеры еще выступали на Играх, то второй и третий состав как раз потеряли мотивацию», — высказалась Ирина Роднина.

Фигуристка добавила, что для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане на данный момент допускаются не все виды спорта. Тот факт, что Россия уже потеряла одно поколение спортсменов, может стать дополнительной проблемой.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением, в котором рекомендовал не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее мы писали о том, что Ирина Роднина ответила на слухи о конфликте с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.