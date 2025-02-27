Роман Костомаров и его жена провели в аэропорту Сочи 19 часов из-за непогоды. Фигурист рассказал об инциденте в соцсети.

Роман Костомаров провел отпуск с семьей в Сочи, однако вовремя вернуться домой он не смог. Дело в том, что из-за непогоды и сильного снегопада аэропорт закрыли. Сначала супруги просидели 3 часа в самолете, затем их высадили, а рейс перенесли.

«Приехали мы вчера вечером в аэропорт Сочи, чтобы полететь в Москву. Зарегистрировались, сели в самолет. Заснули еще до взлета и проснулись опять в Сочи. Никуда мы не вылетели. Аэропорт закрыли. Учитывая сколько мы летаем, такое в первый раз», — высказалась жена Романа.

Спустя время супруги вышли на связь и сообщили о возвращении в Москву, тем самым успокоив поклонников.

«19 часов задержки самолета, и мы в Москве. Уже скучаем по любимому Сочи», — резюмировали спортсмены.

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