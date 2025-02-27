«Процесс очень интересный»: Аверина и Соловьев раскрыли детали подготовки к свадьбе

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев рассказали о скорой свадьбе. Пара уже активно занимается подготовкой торжества и точно знает, что приглашены будут только самые близкие.

В середине февраля Соловьев сделал предложение Авериной после непродолжительных отношений, и она ответила согласием. Сейчас влюбленные занимаются организацией свадьбы, но пока не раскрывают, какой именно она будет. На премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» в Москве спортсмены отметили – им очень нравится заниматься подготовкой.

«Процесс очень интересный. Много информации в голове. Конечно, готовимся… Самое главное – самые близкие будут рядом», - поделился Дмитрий с «7Дней.ru».

О платье Дина говорить отказалась. Она лишь призналась, что все и так скоро узнают, каким оно будет. А ее жених дополнил — они еще до конца не определились с нарядами.

«Это наш день, поэтому мы сделаем исключительно так, как мы хотим», - рассказал Соловьев.

Ранее на помолвку Дины Авериной и Дмитрия Соловьева отреагировала Ирина Винер.