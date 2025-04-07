Реакция Путина, поддержка мамы и слова жены: как Овечкина поздравили с историческим рекордом в НХЛ

Поклонники, родные и коллеги поздравляют хоккеиста Александра Овечкина с рекордом НХЛ по заброшенным шайбам. Теплые слова выразили мама и жена спортсмена. Свое поздравление также направил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что рекорд Овечкина – не просто личная победа, а событие, вызвавшее искреннюю радость у болельщиков со всего мира. Александр вписал свое имя в мировую историю спорта и превзошел достижения легендарных хоккеистов.

«Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», — сказано в заявлении Путина, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент пожелал хоккеисту крепкого здоровья, спортивной удачи и новых достижений в будущем.

Мать и жена Овечкина эмоционально обратились к спортсмену и заявили о гордости за него.

«Я знала, что Саша забьет! Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Дело времени только было. А так рада очень за Сашу. Молодец!» – цитирует Татьяну Овечкину, мать спортсмена НТВ.

Супруга Александра отметила, что даже после 20 лет игры в НХЛ ее муж продолжает любить этот вид спорта.

«Он забивает, потому что он хочет чтобы его команда играла хорошо, и в первую очередь это делает для команды. Он просто получает удовольствие от игры до сих пор, спустя 20 лет он каждую игру отдается и действительно получает удовольствие. Глаза горят, главное, чтобы это оставалось, тогда все возможно», – добавила Анастасия Шубская.

Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером НХЛ. Хоккеист является нападающим команды «Вашингтон Кэпиталз». Он установил рекорд в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова поздравила Овечкина с рекордом.