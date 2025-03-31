Проживающий на Кипре футболист Кокорин накатал штрафов в Москве на рекордные 1,6 млн рублей

Проживающий на Кипре футболист Александр Кокорин за время своих коротких визитов в Москву был оштрафован на рекордную сумму в 1,6 миллиона рублей за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, игрок кипрского «Ариса» в день может собрать больше 10 нарушений.

В основном он превышает скорость, пользуется телефоном за рулем, останавливается и разворачивается в неположенных местах и не пристегивается ремнем.

Так, например, камеры зафиксировали Кокорина за рулем BMW M5 CS стоимостью более 17 миллионов рублей. Машина двигалась по Хорошевскому шоссе со скоростью 152 километров в час вместо разрешенных 60. При этом футболист, зная о нарушении, показал в камеру неприличный жест.

С 2021 года на BMW Кокорина с номерами ВОР было выписано 1511 штрафов — на 1 млн 618 тысяч рублей. Все их спортсмен уже оплатил.

По данным канала, Кокорин также владеет еще двумя автомобилями, на которых выезжает редко. Несмотря на это, на них также имеется более 40 штрафов.

Ранее Александр Кокорин отказался возвращаться в Россию. Он признался, что иногда тоскует по друзьям, которые остались в Москве, но приезжать не хочет. Оказалось, что в родной стране спортсмену скучно.