«Что мне там делать?»: переехавший на Кипр Кокорин отказался возвращаться в Россию

Футболист Александр Кокорин отказался возвращаться в Россию. Уже несколько лет он живет на Кипре и по родине совсем не скучает.

После отъезда из Москвы Кокорин играл сначала за клуб во Флоренции, а затем стал представлять команду «Арис». В новом интервью он признался, что иногда тоскует по друзьям, которые остались в России, но приезжать не хочет. Оказалось, что в родной стране спортсмену скучно.

«Что мне там делать? Ну, я там прожил 15 лет, в Москве мне не особо нравилось, тем более сейчас, что там делать? Ну, типа, в киношку ходить, там по Патрикам лазить. В Москве точно ничего не изменилось, сто процентов», — поделился Кокорин в шоу Smol talk.

Кроме того, футболист уверен, что работу в Москве он сейчас не найдет по двум причинам. Во-первых, его не позовут ни в один клуб, а во-вторых, «команд не осталось».

К слову, Кокорин также вспомнил о своих пьяных загулах в Монако. В 2016 году он попал в скандал, когда отдохнул с футболистом Павлом Мамаевым. Они так веселились, что нарвались на критику россиян. Впрочем, как выяснилось, Александр не жалеет о том, что они с коллегой устроили.

«Я кайфую, есть что вспомнить. Ко мне сейчас люди приходят: ''Вот мы гуляли''. Я говорю: ''Открой YouTube, покажи мне, что ты гулял. У тебя есть что-нибудь? А я могу показать''. Вышло глупо, базару нет», — рассказал Кокорин.

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