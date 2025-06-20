Проживающий на Кипре футболист Александр Кокорин собирается вернуться в Россию

Футболист Александр Кокорин собирается в ближайшее время вернуться в Россию. Уже долгое время спортсмен проживает на Кипре, однако вскоре он может потерять там работу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Месяц назад кипрский клуб «Арис», в котором играет Кокорин, объявил о продлении контракта с россиянином до 2026 года. Но, как сообщает источник, решение могут изменить. Предварительно, в планы клуба входит омоложение состава футболистов, поэтому 34-летний россиянин может остаться на скамейке запасных.

По данным информатора, Кокорин задумывается о переходе в клуб «Сочи», который вырвался в РПЛ. Он там уже играл в 2019 году. Отметим, что сам Александр пока информацию о возвращении в Россию никак не прокомментировал.

К слову, еще в начале 2025 года спортсмен заявлял, что ему нечего делать на Родине. Он признавался, что тоскует только по друзьям, живущих в стране, но сам возвращаться не хочет.

Ранее у Александра Кокорина обнаружили штрафы на 1,6 млн рублей.