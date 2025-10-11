«Проблемы с весом»: сбегавшая из дома Алина Горбачева рассказала о причинах срыва и общении с тренером

Сбегавшая из дома Алина Горбачева рассказала о причинах срыва и общении с тренером.

Два года назад фигуристка встревожила общественность неожиданным исчезновением. Как выяснилось, у Алины случилось эмоциональное выгорание: она устала от многочасовых тренировок и хотела побыть одной. Переживания совпали с переходным возрастом.

«Это был очень эмоциональный процесс. Мы очень много разговаривали с тренером. Софья Анатольевна Федченко пыталась объяснить для чего, то или иное. У меня был сложный период, когда я не хотела кататься. Два сезона назад меня уговаривали не бросать... Проблемы с весом начались. Потому что в детстве я ела все, что хотела и не запрещала себе ничего. А потом начала поправляться от того, что ела раньше», — призналась спортсменка в YouTube-шоу «Каток».

Напомним, что Горбачева, как и многие фигуристки, начала тренировки в раннем возрасте. А в девять лет и вовсе переехала жить к тренеру, чтобы быстрее добираться до спортивной школы.

Софья Федченко всегда с теплотой относилась к воспитаннице, но личное общение в какой-то момент стало мешать в работе. Алина призналась, что иногда переставала видеть в наставнице тренера. Она даже открыто просила ее пожалеть. Горбачева согласилась, отметив, что в домашней обстановке тренер ведет себя совершенно иначе.

«Я вообще не могла никак разделить. Дома очень все мягко, и мне тоже хотелось какой-то поддержки на льду. Я психовала, а тренер не должен на нюни обращать внимание. Он должен говорить, что нужно делать, а я пыталась прогнуть, чтобы как дома меня пожалели», — поделилась Алина.

