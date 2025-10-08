Евгений Плющенко рассказал, как его едва не «похоронил» министр культуры. Слова фигуриста передает «Спорт-экспресс».

После завершения карьеры жена Евгения Плющенко задумалась о создании фильма про него. Вдохновившись идеей, Яна Рудковская дошла до министра культуры. Продюсер удивилась, что чиновник заговорил о смерти Плющенко.

«Сидел министр, думал и говорит: «Классно. А он не умер еще?». Я, вроде, слышал, что живой», — рассказал фигурист.

Евгений считает, что публике нужно избавиться от стереотипов: выдающимся личностям можно делать памятники и при жизни. В качестве примера он привел фильм про Ирину Роднину, премьера которого состоялась весной 2025.

«Надо менять этот стереотип, при жизни памятники делать. Вот фильм про Ирину Константиновну Роднину сняли — молодцы. Россия богата талантами, сколько конструкторов, инженеров... А руководители у нас спрашивают, не умер ли Плющенко», — заявил спортсмен.

Ранее 42-летний Евгений Плющенко показал лицо вблизи спустя три месяца после пластики. Подробности читайте в этой новости.