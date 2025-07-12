«Про его ребенка говорили»: от пострадавшего в драке со Смоловым требовали забрать заявление

Житель Челябинска, который пострадал от нападения футболиста Федора Смолова, стал получать угрозы. Об этом журналистам RT рассказал знакомый мужчина.

По словам собеседника журналистов, его приятель столкнулся с угрозами от неизвестных людей. Незнакомцы подходили к дому челябинца и интересовались его ребенком.

«В Челябинске к нему домой приходили какие-то люди. Требовали забрать заявление, угрожали, про его ребенка говорили. Предлагали различные финансовые компенсации. Поэтому решили перестраховаться и наняли охрану», — рассказал мужчина.

Также в беседе с RT знакомый пострадавшего в драке рассказал, что представители Смолова перестали выходить на связь. Сам житель Челябинка сейчас ждет завершения расследования.

Ранее сообщалось, что Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку в кафе. Если выяснится, что футболист нанес тяжкий вред пострадавшему мужчине, то будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.